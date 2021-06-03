В Бурятии глава села подарила подруге землю

Спустя 8 лет хозяйку незаконно полученного участка заставили заплатить





В апреле этого года в Бурятии осудили бывшего главу сельского поселения «Саянтуйское». Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина внесла в похозяйственную книгу ложные сведения о наличии у своей приятельницы права на земельный участок в селе Нижний Саянтуй и выдала ей соответствующую выписку. На основании фиктивной выписки подруга главы в 2012 году зарегистрировала право собственности на земельный участок.

После вынесения приговора прокурор направил в суд иск о взыскании с хозяйки земли неосновательного обогащения в размере свыше 154 тысяч рублей, полученного ею в результате отчуждения незаконно и безвозмездно приобретенного земельного участка. Суд иск полностью удовлетворил.На данный момент женщина полностью возместила указанную сумму, которая направлена в бюджеты района и поселения.Фото: «Номер один»