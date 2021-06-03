В Бурятии суточное число случаев COVID-19 перевалило за 90

Число заболевших за сутки в 2,4 раза больше числа выздоровевших за это время



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 857. Это на 92 случая больше, чем было в среду, 54% (20 872) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 904 человека, за минувшие сутки – умерли четыре человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 92 новых случаев коронавируса: 65 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 939 человек.



В стационарах получают лечение 740 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 459. В отделениях реанимации находится 60 пациентов (из них старше 65 лет –29), на ИВЛ – 42 пациента (из них старше 65 –19), в том числе на неинвазивной ИВЛ–35.



Амбулаторное лечение проходят 34 пациента с COVID-19, наблюдаются 1 717 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 179 (+38) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 813 коек: занято – 740, свободно – 73 койки. Занятость коечного фонда составляет 91%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 930 человек, с нарастающим итогом – 1 006 140 человек.



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