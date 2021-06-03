В районе Бурятии образовалась стихийная свалка

Местные жители стали оставлять мусор по пути к Халютинскому аршану

В местном паблике «Аноним 03» неизвестный автор оставил гневный пост с фотографиями. На них видны горы мусора вдоль дороги по пути к Иволгинскому району.- Разместите, пожалуйста эти фото, пусть жители Иволгинска и села Красноярово придут в себя! Мы уже устали набирать волонтеров и вывозить мусор за свой счёт, зачем выбрасывать мусор на дорогу? Тем более, что это дорога на святое место - Халютинский Аршан. Кое-кто начал большую стройку этой весной, весь строительный мусор на дороге теперь лежит, по кирпичам и щепкам ездим. Мы поставили видео ловушки, поймали работников этой организации и предупредили, чтоб больше мусор не выкидывали, просили убрать за собой. Но к этому мусору теперь с геометрической прогрессией прибавляется мусор от населения. На фото лишь малая его часть!!! Это начало стихийной свалки, - высказался автор поста.Фотографии не оставили равнодушными горожан:«Свиноферму там открывать пора», - иронизируют в комментариях. Кроме того, автору поста советуют сразу обратиться в правоохранительные органы.- Зачем работников организации предупреждать? Поймали - зафиксировали, сразу пишите везде, где только возможно жалобы, начиная от полиции, заканчивая природоохранной прокуратурой (такая существует). Бесполезно что-либо добровольно заставлять, не могут и не хотят адекватно - пусть рублем отвечают, - считает горожанка.фото: Аноним 03