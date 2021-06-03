В Бурятии за задержку алиментов наказано должностное лицо ООО «ЛокоТех-Эксперт»

Выявлено нарушение срока перечисления средств, удержанных в счет алиментов с отпускных работника



В Бурятии должностное лицо ООО «ЛокоТех-Эксперт» привлечено к административной и дисциплинарной ответственности за неперечисление алиментов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку жалобы заявительницы по факту невыплаты алиментов. Выявлено грубое нарушение установленного законом трехдневного срока для перечисления денежных средств, удержанных в счет алиментов с отпускных работника.



Просрочка выплаты составила 83 дня. Причитающиеся выплаты, а также компенсация за несвоевременное удержание перечислены обратившейся только после вмешательства прокуратуры, отметили в надзорном органе.



В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении руководителя группы отдела учета расчетов ООО «ЛокоТех-Эксперт».



По результатам рассмотрения материалов административного дела Управлением ФССП по Алтайскому краю должностное лицо общества признано виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Также по результатам рассмотрения внесенного прокурором в адрес ООО «ЛокоТех-Эксперт» представления руководитель группы отдела учета расчетов привлечен к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один»

