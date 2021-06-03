В Улан-Удэ встретили первого монгольского космонавта

Почетный гость также является президентом общества дружбы «Монголия - Россия»



Сегодня председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов встретил в аэропорту первого космонавта Монголии г-на Жугдэрдэмидийна Гуррагча, совершившего полет в космос в составе совместного экипажа в марте 1981 года.



Космонавт прибыл в Улан-Удэ из Москвы, где глава МИД России Сергей Лавров в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вручил ему орден Александра Невского. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил большой вклад президента общества дружбы «Монголия - Россия», героя СССР и героя Монголии г-на Жугдэрдэмидийна Гуррагча в развитие «всеобъемлющего стратегического партнёрства между РФ и Монголией».



Сегодня почетный гость проведет день в Улан-Удэ, где встретится с депутатами Хурала, сообщили в пресс-службе парламента.



Фото: Хурал Бурятии