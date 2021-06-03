Премьер-министр: Монголия больше не будет вводить карантин

Возможны только частичные ограничения в случае крайней необходимости
Массовая вакцинация от коронавируса населения Монголии закончится к 1 июля, число новых заражений значительно сократится к осени. Это очень хорошая новость, и мы этого и добиваемся, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ .
«Но мы должны учитывать риски в случае не достижения поставленной цели. Около 90 процентов населения вакцинированы, поэтому больше не будет вводиться карантин, только частичные ограничения в случае крайней необходимости», - цитирует его слова МОНЦАМЭ.
В результате активного участия граждан Монголии в процессе иммунизации по состоянию на 1 июня 1,8 миллиона человек привиты первой дозой и 1,3 миллиона – второй дозой вакцин от коронавируса. В настоящее время не охвачены прививками 1.2 миллиона.детей и около 200 тысяч взрослых граждан, в том числе 80 тысяч беременных женщин.
Число инфицированных после получения второй дозы вакцин снижается в стране. Что касается детей и молодежи, то риск инфекции высок среди них. Именно та часть населения, которая не нуждалась в вакцинации, теперь считается наиболее подверженной риску. Впрочем, среди граждан, вакцинированных двумя компонентами вакцин, существует высокий риск заболеть бессимптомно и стать носителем опасного вируса.
Монголия с 1 июня 2021 года официально открыла свои границы, сообщил начальник пресс-службы правительства Ц.Ганзориг. По его словам, теперь граждане Монголии смогут совершать поездки более чем в 10 стран, включая Турцию, США, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Кыргызстан, Таиланд, Индонезию, Бразилию, Египет и Индию.
На сегодняшний день более 110 стран мира частично или полностью закрыли свои границы и прекратили выдачу виз иностранцам, разрешив въезд только иностранцам, которые имеют резидентскую визу. Чтобы увеличить количество стран, в которых монголы могут свободно путешествовать, правительство Монголии выдает сертификат, подтверждающий, что ее граждане были вакцинированы против коронавируса. И на данный момент проводит дипломатические переговоры с Китаем, Россией, Южной Кореей, Казахстаном и европейскими странами, такими как Великобритания и Венгрия.
Фото: montsame.mn
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