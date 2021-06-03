В Бурятии результате поджога пострадали три дома

Пожар вспыхнул в СНТ «60 лет Бурятии» Заиграевского района



В Бурятии вечером 2 июня в Заиграевском районе, в СНТ «60 лет Бурятии» произошло загорание надворных построек. На пожар выезжали огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и 72-й пожарно-спасательной части МЧС России по Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных горели надворные постройки на трех участках. Существовала угроза перехода огня на дачный дом. Пожарные не допустили распространения огня.



В результате пожара на первом участке сгорела баня с пристроем на площади 15 кв м. Огнем уничтожен дровяник, повреждена наружная стена на общей площади 28 кв м. На другом участке повреждена наружная стена бани с восточной стороны на площади 8 кв м, и кровля на площади 5 кв м.



Предположительная причина пожара - поджог неизвестными лицами.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

