Предприниматели Бурятии: «Сохраним здоровье потребителей – сохраним свой бизнес»

Они обратились к коллегам с просьбой соблюдать правила профилактики COVID-19 для прекращения роста заболеваемости





В Бурятии общественники, представляющие интересы бизнеса и промышленности, и сами бизнесмены обратились к коллегам-предпринимателям с просьбой соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции для прекращения дальнейшего роста заболеваемости, сообщили в правительстве республики.



Многие организации и предприятия торговли и общепита продолжают нарушать антиковидный режим, пренебрегая масочным и особым дезинфекционным режимом и проводя увеселительные мероприятия без соблюдения социальной дистанции. С начала работы оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции мобильными группами составлено 15 594 протокола об административном правонарушении.



Эти нарушения регистрируются в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заболеваемости уже превысил 90 случаев, а число погибших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 900.



Общественники и представители бизнес-сообщества обратились к жителям Бурятии и владельцам кафе и ресторанов, торговых организаций, предприятий сферы услуг с призывом обеспечить для посетителей безопасные условия.



«Бурятское региональное отделение «Опоры России», объединяя на своей площадке весь социально ответственный бизнес, призывает всё предпринимательское сообщество к соблюдению мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Опыт весеннего и осеннего локдауна показал, что такая мера губительна для малого и среднего бизнеса. Мы не хотим ее повторения. В столь непростое время каждый предприниматель, каждый собственник бизнеса ответственен за будущее всей отрасли. Мы верим в то, что такая сила, как сообщество ответственных и сознательных предпринимателей, может внести реальный вклад в борьбу с распространением COVID-19. Сохраним здоровье потребителей – сохраним свой бизнес», - отметил Владимир Манжуев, председатель БРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».



«Пандемия больнее всего ударила по бизнесу, по предпринимателям. Если введут новые ограничения, бизнес Бурятии просто не выживет. Большая просьба – соблюдайте все правила профилактики! Обращаюсь к организациям общепита, торговли, ко всем организациям, которые работаю в Республике Бурятия, соблюдайте все меры! Главная прививка от вируса – наша ответственность!», – обратилась к предпринимателям Валентина Намсараева, вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурятии.



«Я сам перенес эту болезнь, и, к сожалению, из-за нее понес самую большую утрату – болезнь забрала жизнь моей мамы. Поэтому обращаюсь ко всем, особенно к молодёжи: не фрондируйте, поберегите себя и близких, потому что ваше безразличие может аукнуться на ваших близких . Мы все друг другу нужны в это трудное время! Я знаю, что многие руководители предприятий ответственно отнеслись к мерам профилактики, но эта третья волна, которая накрыла нас, тем более в летнее время, вынуждает усиливать меры борьбы с вирусом, чтобы уберечь своих людей», - сказал Сергей Соляник, исполнительный директор Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России.



Фото: egov-buryatia.ru

