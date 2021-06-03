В Бурятии родители Адисы Гармаевой готовятся к вылету в Москву

В столице России девочке поставят спасительный укол препарата «Золгенсма»

Недавно родители тяжелобольной Адисы со спинально-мышечной атрофией поздравили земляков с Днем защиты детей и сообщили последние новости. Мама девочки Дарима рассказала, что они сдали необходимые анализы и купили билеты на ближайшее воскресенье, 6 июня. Результаты анализов родители получат завтра.

- Мы уже купили билеты на 6 июня, вылет утром в 7:25. Закупка препарата идет, мы сдали анализ на антитела к препарату, - сообщила Дарима.

Гармаевы пообещали подписчикам, что постараются снять видео или фото из больницы.

- Волнительно! Как пройдет сам полет, как в больнице в Москве все будет. Ведь не у себя дома в Бурятии. «Золгенсма» ставят в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Ставить будут в "НМИЦ здоровья детей", с этой больницей уже были все теле-консультации по поводу Адисы, нас там уже знают, - добавила мама.

Родители рассказали жителям о здоровье девочки.

- Адиса, к сожалению, голову пока не держит. После «Спинразы» может только шевелить ручками и ножками чуть-чуть. Переворачиваться не может, ножки над собой не поднимает, но игрушки держать научилась, хорошо захватывать начала. Со временем, конечно, хоть это будет не по возрасту, обязательно все получится: будет и переворачиваться, и сидеть, и голову держать - с помощью реабилитации будем все догонять, - рассказала Дарима.

Как писал "Номер один", не так давно родители знаменитой на всю Бурятию девочки Адисы Гармаевой рассказали подписчикам, что 25 мая вечером на счет поступила недостающая сумма из бюджета республики Бурятия на приобретение жизненно-необходимого дорогостоящего препарата «Золгенсма».



Напомним, историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.



фото: из соцсетей Адисы