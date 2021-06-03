В Забайкалье задержана подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка

Тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет, было обнаружено еще в 2018 году



В Забайкалье продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на мусорном полигоне в Могоче, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет, было обнаружено в 2018 году. Экспертное исследование установило, что мальчик родился живым. Несмотря на проведенные на тот момент следственно-оперативные мероприятия, личность женщины, избавившейся от младенца, установить не представилось возможным.



Однако работа по установлению личности подозреваемой в преступлении женщины не прекращалась. Расследование уголовного дела было поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Они совместно с криминалистами кропотливо проводили необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Работа велась в тесном сотрудничестве с сотрудниками полиции, которым следователи поручили провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемой.



Несколько дней назад совместная работа принесла результат – сотрудниками полиции была получена информация о возможной причастности к преступлению местной жительницы 1988 года рождения. Полицейские отобрали у женщины биологические образцы, по которым следователи назначили проведение сравнительного исследования ДНК. В ходе исследования получено заключение о родстве женщины с погибшим младенцем.



Следователи допросили женщину. Она дала последовательные показания об обстоятельствах произошедшего, сообщив, что ребенок умер сразу после рождения.Супруг женщины, который скончался в 2019 году, оставил малыша в мусорном контейнере. Проведена проверка показаний подозреваемой на месте, в ходе которой женщина подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего.



В рамках расследования назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая поможет установить, насколько женщина могла осознавать происходящие тогда события и руководить своими действиями. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: pixabay.com

