Бурятия и «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве

Корпорация поможет республике в подготовке кадров, в популяризации и развитии предпринимательства



Взаимодействие по вопросам развития экономического и кадрового потенциала Бурятии, социальной и молодежной политики, среднего и высшего образования и переподготовки кадров. Таковы главные темы соглашения о сотрудничестве сроком на пять лет, подписанного между корпорацией «Синергия» и правительством республики, сообщили в его пресс-службе.



Церемония подписания состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного зкономического Форума, который проходит в эти дни. Свои подписи в документе поставили глава Бурятии Алексей Цыденов и первый вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.



Также будет осуществляться совместная деятельность в рамках популяризации и развития предпринимательства, самозанятости и увеличения информированности населения о мерах господдержки бизнеса.



Напомним, «Синергия» с 2019 года реализует федеральный проект по популяризации предпринимательства в рамках контракта с министерством экономического развития РФ. Накопленный опыт и лучшие практики будут внедрены и в Бурятии. Кроме того, «Синергия» планирует в рамках заключенного соглашения реализовывать в регионе программы для лиц пенсионного и предпенсионного возраста, развивать информационные технологии и креативные индустрии, а также содействовать развитию туризма, в том числе инклюзивного. Имея богатый опыт в организации мероприятий различного уровня, корпорация планирует организовывать в регионе тематические форумы, мастер-классы и иные деловые события.



«Республике интересны совместные образовательные программы, в том числе по подготовке кадров для индустрии туризма и сервиса, а также опыт «Синергии» в сфере конгрессно-выставочной деятельности. В ближайшее время составим дорожную карту по направлениям сотрудничества», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Бурятия - это яркий, амбициозный регион, с колоссальным туристическим потенциалом. Здесь самые красивые берега Байкала, один из лучших в России государственных заповедников с уникальной экосистемой, множество исторических, культурных, ландшафтных мест, ежегодно привлекающих гостей из России и других стран. Учитывая рост спроса на отдых в Бурятии, университет «Синергия», обладая образовательными программами в сфере гостеприимства, готов помочь региону в профессиональной подготовке кадров в сфере туризма. «Синергия» за долгие годы накопила колоссальный опыт по многим направлениям: проведение крупнейших в стране мероприятий и образовательных событий с известными на весь мир спикерами; сопровождение больших информационных кампаний; внедрение онлайн-образования; разработка качественных платформенных и digital-решений; создание различных акселераторов и многое другое. Уверена, что накопленный опыт позволит нам наладить продуктивное и долгосрочное сотрудничество», - сказала Ольга Грищенко.



«Синергия» основана в 2010 году и является одним из лидеров в области образования, организации масштабных мероприятий, разработки инструментов и сервисов для бизнеса. В состав корпорации «Синергия» входит крупнейший в России частный университет и единственная в России Школа бизнеса, имеющая семь аккредитаций AMBA, и несколько десятков компаний в различных отраслях.



Фото: egov-buryatia.ru