В Улан-Удэ задержан серийный «сыро-колбасный» вор

Безработный подозревается в кражах дорогих продуктов из магазинов самообслуживания



В Улан-Удэ расследуются три уголовных дела по факту краж продуктов питания из магазинов самообслуживания, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что 27 мая 33-летний безработный улан-удэнец пришел в торговую точку по улице Комарова. Мужчина набрал в корзину продуктов питания, после чего, спрятавшись от камеры видеонаблюдения, переложил все в карманы верхней одежды. Затем злоумышленник спокойно вышел из торговой точки.



На следующий день аналогичным способом он совершил еще две кражи из разных торговых точек Железнодорожного района. Участковыми уполномоченными полиции гражданин задержан. Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 6 тысяч рублей.



Похищенное он частично сбыл. Примечательно, что преимущественно он похищал дорогостоящие сорта колбасы и сыра.



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