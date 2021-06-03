Пострадавшим при взрыве на руднике в Бурятии будет оказана вся необходимая помощь

Кроме одного погибшего других пострадавших и госпитализированных после чрезвычайного происшествия нет



Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семье рабочего, погибшего при взрыве на руднике в Окинском районе. Алексей Цыденов, подчеркнул, что сейчас ведется расследование произошедшего, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В штольне работало восемь человек, семь человек эвакуировались самостоятельно. Один человек, к сожалению, погиб. Работает горноспасательная служба, ведется расследование. Будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры. Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего. Отмечу, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая», - отметил глава Бурятии.



По сообщению главного врача Окинской центральной районной больницы Алины Бакшахановой, других пострадавших и госпитализированных после чрезвычайного происшествия нет.



Взрыв на руднике «Владимирский», находящемся в 30 километрах от поселка Самарта в Окинском районе, произошел в четверг, 3 июня. Разработкой месторождения занимается компания ООО «Рифей».



Фото: egov-buryatia.ru

