В Бурятии Хурал поможет морин хууру

Депутаты хотят поддержать производителей бурятских народных инструментов



Мастерскую народных инструментов «Хадор» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района посетили с выездным рабочим совещанием члены Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям Народного Хурала Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Мастерская занимается изготовлением бурятских народных музыкальных инструментов, которые являются «штучным» товаром. Из-под рук мастеров выходят духовые инструменты - лимба и суур и смычковые – ямаан хуур, сууха хуур и морин хуур. Делают их по старинным технологиям, применяются такие материалы, как кедр, береза, конский волос.



Генеральный директор мастерской Владимир Доржиев показал парламентариям рабочие цеха, рассказал о процессе производства инструментов. Все инструменты, выпускаемые мастерами, пользуются неизменным спросом у музыкантов Бурятии.



Спрос есть, а вот возможности производства ограничены. Для его расширения необходимо увеличить площадь рабочих помещений и приобрести профессиональные станки. Сегодня уникальное ремесло нуждается в государственной поддержке. Этот вопрос был поднят перед народными избранниками.



По словам зампреда комитета Сергея Дороша, на ближайшем заседании Совета Народного Хурала Бурятии, депутаты обсудят реализацию республиканского закона «О народных художественных промыслах» и возможность поддержки народно-художественных промыслов, в частности, изготовления бурятских народных инструментов.



«Даже на полупрофессиональном оборудовании люди выпускают высококачественную продукцию. Видно, что к своему делу подходят со всей душой. Думаю, у мастерской большое будущее, в том числе - обучение новых специалистов. Безусловно, денежная помощь должна быть. Возможно, не прямое финансирование, а целевой заказ – например, для театра оперы и балета, колледжа искусств, детских школ искусств, музыкальных коллективов. И не только по республике, но и по всей стране. Появятся заказы – появятся и деньги. Будем давать соответствующие рекомендации правительству Бурятии», - отметил Сергей Дорош.



Фото: egov-buryatia.ru

