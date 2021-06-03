В Улан-Удэ не стоит спасаться от грядущей жары в Селенге

В реке превышены гигиенические нормативы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям



Наступающая вроде бы жара приносит в столицу Бурятии традиционные летние проблемы. Управление по ЧС администрации Улан-Удэ просит горожан воздержаться от купания в Селенге, использования воды для питья и сельскохозяйственных нужд, для отдыха, занятий спортом на реке, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



По информации республиканского управления Роспотребнадзора, в пробах воды, отобранных из реки Селенга в Улан-Удэ, установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.



Фото: ulan-ude-info.ru

