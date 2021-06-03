В Бурятии в программе «Детский кешбэк» участвуют 32 лагеря

В их числе четыре санатория и 28 загородных стационарных лагерей







В России 25 мая стартовала программа компенсации путевок в детские лагеря. Программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.



«У нас в республике загородных стационарных - 28 лагерей и 4 санатория, - рассказывает заместитель министра спорта и молодежной политики Татьяна Парпаева. – Все 32 лагеря участвуют в программе кешбэка. На официальном сайте МирПутешествий.рф можно зайти, выбрать лагерь, выбрать сезон и провести оплату».



Программа «Детского кешбэка» подразумевает возмещение до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки в детские лагеря, приобретенные до 25 мая 2021, реализовать эту возможность получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.



Получить компенсацию могут родители, приобретающие путевки в детские лагеря круглосуточного пребывания. При этом ограничений по месту нахождения лагерей нет: возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные на всей территории страны.

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Размер возмещения – до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей Бурятии, участвующих в программе, размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря», сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не относятся к участникам программы.

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Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое число смен. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путевки. При этом, все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» - ограничений на число транзакций нет.

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Чтобы приобрести турпутевки в детский лагерь с кешбэком важно выполнить следующие действия:



1) Зайти на портал «мирпутешествий.рф»;

2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в Программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке;

3) На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в детский лагерь;

4) Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир»; зарегистрированной в Программе лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом;

5) Кешбэк по программе вернется на карту автоматически в течение 5 дней.

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Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает горячая линия. По телефону 8-800-200-34-11 консультанты ответят на все вопросы по программе «Детского кешбэка».

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В Бурятии уточнить все вопросы можно по номеру Министерства спорта и молодежной политики Бурятии – 21-21-25.



Фото: Ростуризм

