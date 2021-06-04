Число вакансий в Бурятии за год выросло на 141%

На рынке труда республики на одну вакансию претендуют три человека



К лету активность на рынке труда повышается. В минувшем мае число вакансий в Бурятии выросло на 15% по отношению к апрелю 2021 года, а активных резюме стало на 7% меньше, сообщает платформа онлайн-рекрутинга



«По отношению к маю 2020 года количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 141%, а число активных соискательских резюме увеличилось на 35%. В целом за период с января по апрель рост вакансий в Бурятии составил 61%, активность соискателей показала положительную динамику в 21%, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – По итогам мая на рынке труда региона на одну вакансию претендуют три человека – это низкий уровень конкуренции в пользу соискателя».



По итогам последнего месяца весны самыми востребованными на рынке труда республики стали специалисты в области продаж, рабочего персонала, транспорта, а также производства и строительства. Соискатели, в свою очередь, активно искали работу в таких профессиональных областях, как продажи, транспортно-логистическая сфера, административный персонал, а также в сфере бухгалтерии и финансов.



Фото: minvr.gov.ru К лету активность на рынке труда повышается. В минувшем мае число вакансий в Бурятии выросло на 15% по отношению к апрелю 2021 года, а активных резюме стало на 7% меньше, сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter «По отношению к маю 2020 года количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 141%, а число активных соискательских резюме увеличилось на 35%. В целом за период с января по апрель рост вакансий в Бурятии составил 61%, активность соискателей показала положительную динамику в 21%, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – По итогам мая на рынке труда региона на одну вакансию претендуют три человека – это низкий уровень конкуренции в пользу соискателя».По итогам последнего месяца весны самыми востребованными на рынке труда республики стали специалисты в области продаж, рабочего персонала, транспорта, а также производства и строительства. Соискатели, в свою очередь, активно искали работу в таких профессиональных областях, как продажи, транспортно-логистическая сфера, административный персонал, а также в сфере бухгалтерии и финансов.Фото: minvr.gov.ru