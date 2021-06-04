В КНР стадо кочующих слонов приблизилось мегаполису на юго-западе Китая

Для перекрытия дорог в близлежащие деревни направлены самосвалы с землей



Пятнадцать диких азиатских слонов подошли к окраинам города Куньмин - административного центра провинции Юньнань на юго-западе Китая. В целях обеспечения безопасности, как граждан, так и слонов, местные власти ввели режим повышенной готовности, сообщает Синьхуа.



Куньмин - один из крупнейших городов на юго-западе Китая с населением 6,25 миллиона человек.



В общей сложности слоны преодолели около 500 км, покинув свой ареал обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа (провинция Юньнань), прежде чем достичь района Цзиньнин города Куньмин.



По данным местного штаба, созданного для обеспечения безопасности при миграции слонов, по состоянию на утро четверга, информации о наличии пострадавших среди местных жителей не поступало.



Провинциальное управление лесного и степного хозяйства, направило команду, ответственную за мониторинг миграции слонов с помощью дронов, специалистов по борьбе с чрезвычайными ситуациями и экспертов по изучению азиатских слонов. Главными их задачами будет отслеживание и прогнозирование маршрута миграции слонов, а также предоставление местным жителям помощи и необходимых указаний по принятию мер предосторожности.



Для круглосуточного наблюдения за слонами, было задействовано двенадцать беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, для перекрытия дорог в близлежащие деревни были направлены самосвалы с землей, а сельские жители подготовлены к экстренной эвакуации.



Местные власти также использовали еду как приманку и как способ отвлечения слонов от густонаселенных районов.











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