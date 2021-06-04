«Третья волна» - реальность, в Бурятии растет заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заразились 95 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 38 952. Это на 95 случаев больше, чем было в четверг, 54% (20 920) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 906 человек, за минувшие сутки – умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 95 новых случаев коронавиурса: 66 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 5043 человек.



В стационарах получают лечение 810 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 484. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ – 39 пациентов (из них старше 65 –19), в том числе на неинвазивной ИВЛ–34.



Амбулаторное лечение проходят 1 808 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 219 (+40) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 890 коек: занято – 810, свободно – 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 91%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2986 человек, с нарастающим итогом – 1 009 126 человек



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