Бурятия уйдет в цифровое «облако»

Правительство республики и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве



Соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.



Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для формирования эффективной системы государственного управления, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Особое внимание планируется уделить развитию образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.



«В республике больше 30 компаний-партнеров «1С», которые занимаются разработкой, оптимизацией и внедрением типового и отраслевого программного обеспечения 1С, обучением пользователей программных продуктов 1С по автоматизации ведения управленческого, бухгалтерского учета, учета заработной платы, а также оптимизацией бизнес-процессов организаций с использованием программного обеспечения «1С». Продукты «1С» использует большинство предприятиях малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с лидером IT-отрасли России предоставит Бурятии возможности применения лучших цифровых решений, - прокомментировал соглашение глава республики Алексей Цыденов.



«Облачные решения «1С» уже применяются во многих регионах, и мы видим, что централизация учета в едином облаке помогает повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств, обеспечить руководство региона актуальной и достоверной информацией для принятия решений. Соглашение позволит эффективно применить этот опыт в Бурятии и задействовать передовые технологии для развития ИТ-потенциала региона», - отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.



Фото:egov-buryatia.ru

