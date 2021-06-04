Росприроднадзор поможет Бурятии войти в проект «Чистый воздух»

Республика и федеральное контрольное ведомство подписали на ПМЭФ-2021 меморандум о взаимодействии





Бурятия и Росприроднадзор будут взаимодействовать в целях включения Улан–Удэ, города Гусиноозерск и поселка Селенгинск в федеральный проект «Чистый воздух». В частности, по реализации эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для улучшения качества атмосферного воздуха в этих трех населенных пунктах.



Меморандум о взаимодействии подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Документ направлен на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», которые разработаны в соответствии с указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Меморандум также предполагает долгосрочное и эффективное взаимодействие по созданию рабочих групп для выработки оптимальных решений по его реализации.







Фото:egov-buryatia.ru Бурятия и Росприроднадзор будут взаимодействовать в целях включения Улан–Удэ, города Гусиноозерск и поселка Селенгинск в федеральный проект «Чистый воздух». В частности, по реализации эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для улучшения качества атмосферного воздуха в этих трех населенных пунктах.Меморандум о взаимодействии подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Документ направлен на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», которые разработаны в соответствии с указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Меморандум также предполагает долгосрочное и эффективное взаимодействие по созданию рабочих групп для выработки оптимальных решений по его реализации. Как сообщал «Номер один» , минприроды России также ведет работу по включению Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух». Планируется, что столица Бурятии будет включена в него с 2024 года. В список населенных пунктов, где необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха перечень, включен Улан-Удэ, а также Гусиноозерск и поселок Селенгинск.Фото:egov-buryatia.ru