Совет Федерации одобрил законопроект о лесных династиях

Нововведения касаются регионов с низкой плотностью сельского населения, а также отдаленных труднодоступных местностей



Законопроект, который снимает ограничения по приему на работу в одной организации для специалистов лесной сферы, являющихся родственниками, одобрен Советом Федерации. Ожидается, что после принятия закон будет способствовать сохранению преемственности в лесной отрасли, сообщает пресс-служба минприроды РФ.



В настоящее время близкие родственники, члены одной семьи по закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не могут работать вместе в одном учреждении, замещая или находясь в подчинении один у другого. Утвержденный проект закона исключает это положение в отношении сотрудников лесной отрасли.



Нововведения касаются регионов и территорий с низкой плотностью сельского населения, а также отдаленных труднодоступных местностей. Именно там дополнительных рабочих мест, кроме лесного учреждения, может не быть, а действующие ограничения могут приводить к вынужденному отказу лесных специалистов от работы по профилю из-за того, что они являются родственниками сотрудников этих учреждений.



Правовая норма подготовлена во исполнение поручения президента России Владимира Путина об отмене ограничений на работу близких родственников в одном лесничестве, если они проживают в сельской местности.



Согласно тексту документа, его вступление в силу планируется с 1 июля 2021 года.



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