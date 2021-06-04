Жители Улан-Удэ раскритиковали конкурс «Человек-поступок»

«Они жизни спасали, а не в соревнованиях участвовали», - пишут горожане



В социальных сетях появился опрос конкурса «Человек поступок». В нем сравнивается героизм людей, чьи поступки попали в средства массовой информации. Так, в конкурс прошли полицейский из Улан-Удэ, спасший людей из упавшей в реку машины, и полицейский из Иркутска, который спас девушку от прыжка с моста. На странице конкурса нужно отдать голос за того, чей поступок заслуживает больше симпатии.



Однако, условия проведения «выборов» возмутили улан-удэнцев. Под постом с соответствующей новостью в местном паблике «Весь Улан-Удэ» появилась критика.



- Посмотрев сторис данного профиля для голосования, там вообще некоторые поступки нельзя разделить, кто из них лучше. Ведь люди спасают людей! Как вообще можно сравнивать, кто лучше?! Организаторы вообще тютю?! – пишут в паблике.



- Что за бред? Как можно выбирать? Вы совсем того, что ли? Они жизни спасали!!! Жизни, а не в соревнованиях участвовали, - высказались там же.



- Как можно сравнивать этих мужчин? Каждый совершил благородный поступок. И вообще, для каждого свой предел возможностей. И уровень «героизма» тоже, - считает улан-удэнка.



Так, среди других участников «Человека-поступка»: байкер из Санкт-Петербурга, который помог «скорой» проехать через пробки, орнитолог из Сочи, добровольно спасающий птиц, волгоградские школьники, которые изобрели уникальных роботов, крановщик, спасший четырех человек с крыши горящей школы на Камчатке и др.



Конкурс «Человек-поступок» проводит Фонд развития регионов России. Ежемесячно победитель получает премию в 100 тысяч рублей - в нем участвуют герои хороших новостей, чью историю опубликовали в течение месяца. Первая премия была переведена в августе 2020 года.





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