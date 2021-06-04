04.06.2021
Житель Бурятии встретил медвежонка на дороге вблизи Улан-Удэ

Житель Бурятии встретил медвежонка на дороге вблизи Улан-Удэ

Бурый малыш гулял недалеко от поселка Вахмистрово

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором местный житель запечатлел необычную картину: вдоль дороги бежал маленький медвежонок. Как сообщил автор видео в «Аноним 03», встреча произошла в пригороде, недалеко от поселка Вахмистрово. 



Многие жители испугались за судьбу косолапого малыша. К сожалению, дальнейшая судьба медвежонка неизвестна.

- Мать, наверное, подстрелили, или сбили, или с голоду померла, надо его покормить, - предположила местная жительница.

- На дороге не сбили бы, собаки напасть могут, беспокойно на душе за малышку, - отметили в «Аноним 03»

- Маленький! Как жалко, надеюсь, мама рядом, - отметили комментаторы в другом паблике.

- Надеюсь, вызвали спасателей, а то ведь пропадет, - пишет горожанин.

Однако, другие комментаторы больше забеспокоились за судьбу автора видео: «автор ты ещё живой?», «Видно, не видел фильм «Выживший», «Повезло автору что мамаши рядом не оказалось».


фото: скриншот из видео
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