Житель Бурятии встретил медвежонка на дороге вблизи Улан-Удэ

Бурый малыш гулял недалеко от поселка Вахмистрово



Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором местный житель запечатлел необычную картину: вдоль дороги бежал маленький медвежонок. Как сообщил автор видео в «Аноним 03», встреча произошла в пригороде, недалеко от поселка Вахмистрово.







Многие жители испугались за судьбу косолапого малыша. К сожалению, дальнейшая судьба медвежонка неизвестна.



- Мать, наверное, подстрелили, или сбили, или с голоду померла, надо его покормить, - предположила местная жительница.



- На дороге не сбили бы, собаки напасть могут, беспокойно на душе за малышку, - отметили в «Аноним 03»



- Маленький! Как жалко, надеюсь, мама рядом, - отметили комментаторы в другом паблике.



- Надеюсь, вызвали спасателей, а то ведь пропадет, - пишет горожанин.



Однако, другие комментаторы больше забеспокоились за судьбу автора видео: «автор ты ещё живой?», «Видно, не видел фильм «Выживший», «Повезло автору что мамаши рядом не оказалось».





фото: скриншот из видео