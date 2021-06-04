Монголия отправила в Италию 20 тонн кашемира

Страна планирует прекратить экспорт мытого кашемира в пользу увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью



Из Монголии в Италию сегодня впервые наземным транспортом отправлены 20 тонн кашемира, отвечающего международным стандартам качества. Из них 10 тонн являются кашемиром бренда «Благородное волокно Монголии», сообщает МОНЦАМЭ.



Монголия экспортирует 60-70 процентов своего заготовленного кашемира после первичной обработки и промывания. В дальнейшем страна планирует сократить и прекратить экспорт мытого кашемира, а вместе этого будет стремиться увеличить производственный объем и экспорт продукции с добавленной стоимостью.



В мае МИД и минсельхоз Монголии совместно с Ассоциацией кашемира и шерсти организовали онлайн-встречу с дипломатическими представителями в некоторых зарубежных странах для обсуждения возможностей сотрудничества в наращивании экспортного объема шерсти и кашемира.



На мировом рынке Монголия продвигает готовые изделия из кашемира, шерсти яка и верблюжьей шерсти под национальным брендом «Монголын хаан ширхэгт» или «Благородное волокно Монголии» (Mongolian noble fibre). Бренд сертифицирован и подтверждает высокое качество производимых в стране кашемировых изделий.



Участники он-лайн встречи обменялись информацией и мнениями о продвижении и экспорте этого бренда на рынки США, Канады, Японии и Швеции. В связи с этим на встрече присутствовали представители дипмиссий в указанных странах, а также компаний «Говь» и «Кашмир холдинг». Это мероприятие организуется Ассоциацией шерсти и кашемира ежегодно.





На полях нынешней встречи стороны согласились разработать планы и рабочие направления для увеличения экспортного объема и продвижения брендовой продукции путем полного использования тарифных скидок в соответствии с Соглашением об экономическом партнерстве между Монголией и Японией и схемами преференций США, Канады и Швеции (GSP, EU GSP +).



Фото: montsame.mn

