Упрощенный порядок назначения пенсий и соцвыплат продлен до 1 июля

Меры приняты в связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости короновирусу



Пенсионный фонд до 1 июля продлевает упрощенный порядок по назначению по некоторым видам пенсий и социальных выплат. Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости короновирусу, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Назначение повышенной пенсии северянам



Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. В Бурятии это правило касается пенсионеров, проживающих в Северобайкальском, Баунтовском и Муйском районах.

До 1 июля это заявление не нужно будет подавать в ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться специалистами фонда самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.



Продление выплаты пенсии по доверенности



По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда, чтобы подтвердить получение пенсии. До 1 июля 2021 года данный порядок снова приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.



Продление выплат пенсионерам без прописки



Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Постановлением правительства РФ до 1июля порядок подтверждения места жительства для получения пенсии не требуется, поэтому пенсионерам до конца июня не нужно обращаться с заявлением в ПФР.



Назначение и продление пенсии инвалидам



Кроме того, правительство РФ пролонгировало временный порядок установления или подтверждения инвалидности. Если дата, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования в органах МСЭ, наступает до 1 октября 2021 года, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.



При первичном установлении инвалидности, после получения сведений от органов МСЭ, специалисты Пенсионного фонда связываются с гражданином и информируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР pfr.gov.ru или портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он может дать специалистам ПФР по телефону.



С июля 2020 года Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом в течение 10 рабочих дней по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов.



Стоит отметить, что дистанционное и проактивное обслуживание клиентов, без посещения Пенсионного фонда, для жителей республики становится уже обычном делом.



Большинство пенсий и соцвыплат сегодня оформляются по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. В Бурятии доля таких обращений достигает 90%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.



Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы с будущими пенсионерами. Благодаря этому большинство пенсий сегодня назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.



Проактивное продление и возобновление пенсий по потере кормильца



В частности, с 2020 года учащимся и студентам больше не нужно лично обращаться в ПФР для продления и возобновления выплаты пенсий по потере кормильца. По законодательству граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в образовательных заведениях очно, имеют право на получение пенсии по потере кормильца до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.



В рамках проактива теперь все подтверждающие документы об очном образовании в школе, ссузе или в высшем учебном заведении специалисты Пенсионного фонда запрашивают теперь в учебных заведениях самостоятельно.



От получателя пенсии специалистам потребуется только уточняющая информация о месте учебы и его волеизъявление по поводу получения или неполучения выплаты, которые можно сообщить в ПФР по телефону или электронной почте.



Госуслуга по автопродлению пенсии по потере кормильца без личной явки в фонд особенно удобна для студентов, обучающихся в вузах за пределами республики. Подтверждающие документы по таким студентам Отделение запрашивает через региональные отделения ПФР по месту нахождения образовательного учреждения либо непосредственно в самой образовательной организации.



В случае с возобновлением получения пенсии по потере кормильца от гражданина потребуется заявление на выплату, которое он может подать дистанционно, через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуги.



Подробную консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 6000 351 или в социальных сетях ОПФР по Республике Бурятия.



Фото: ОПФР по Бурятии







