Как холодная весна отразится на дачниках Бурятии

Единственные, кто радовался низким температурам, это продавцы дров и энергетики



Природными катаклизмами жителей Бурятии трудно удивить, однако нынешняя весна преподнесла сюрпризы: давно мы не видели столь холодного мая. Единственные, кто радовался низким температурам, это продавцы дров и энергетики. Ведь холодная весна повысила спрос на энергоносители. Между тем, несмотря то, что к концу мая погода постепенно стала налаживаться, возникает проблема будущего урожая у дачников, садоводов и в целом АПК. Когда из-за холодной весны пришлось существенно сдвинуть сроки посевной кампании. И не окажется ли, что урожай будет существенно ниже, чем в прошлом году? А те же картошка, морковка и огурцы подорожают?



Напомним, что в Бурятии погода в мае выдалась на несколько градусов холоднее нормы. Так, например, по данным Gismeteo.ru, если 1 мая 2020 года в Улан-Удэ была зарегистрирована температура в 20 градусов тепла, то годом позже - всего плюс 4. В прошлом году 25 мая температура поднялась уже до плюс 24, а в этом - всего плюс 11.



- Картошку посадили на две недели позже срока, в теплицах, когда высадили саженцы помидоров, они все посинели от холода, ведь растения плохо осваиваются в таких экстремальных условиях, - сетует улан-удэнка Любовь. - Теперь и не знаем, что вообще вырастет.



Между тем специалисты полагают, что виды на будущий урожай в целом неплохие.



- Да, было довольно холодно, но это не столь существенно для зерновых, поскольку прохладная и влажная погода позволила сохранить в пахотном слое почвы хорошие запасы полезной влаги, а это главный фактор хороших урожаев, - сообщил глава Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев. - Ведь Бурятия является зоной рискованного земледелия.



По мнению специалиста, условия для урожая зерновых и картофеля в «целом благоприятные». По его словам, уже второй год в Бурятии выпадает значительное количество осадков, что связано с изменением климата. Он стал более влажным, как говорят селяне, «травянистым». Однако многое будет зависеть от июня и июля. Если без дождей, а температуры будут высокими, то ситуация может измениться.

А вот что касается популярных у дачников овощей: помидоров и огурцов, то пока перспективы не столь радужные. Им слишком холодно. Впрочем, лето еще впереди, и за это время растения успеют созреть.



Пока же холодной погоде радуются собиратели дикоросов - влага в лесу есть, пожаров нет, прогнозируются хорошие урожаи ягод, грибов и орехов. Оптимистично настроены и животноводы, у которых скот, пасущийся на полях, уже покрытых сочной и зеленой травой, быстро набирает в весе.



- Такого еще никогда не бывало: коровы приходят с полей тяжелые, еле ноги передвигая, свежего корма предостаточно, и животные дают много молока, - сообщил Виктор, бичурский фермер. - Продуктивность выпаса растет, и, если так пойдет и дальше, то будем осенью и с молоком, и с мясом.



Теоретически хорошие урожаи и большие привесы скота должны привести к росту предложения и снижению в Бурятии цен на продовольствие уже летом.



Однако не надо забывать, где мы находимся.



-У нас те, кто говорит, что цены упадут, воспринимаются сейчас как люди с серьезным психическим заболеванием, - отмечает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Цены в России при любых ситуациях никогда не падают, даже при очень хорошем урожае они будут оставаться высокими. Единственное, что может подешеветь к концу лета, это иволгинские огурцы. Поэтому, если есть возможность, максимально посадите сейчас все, что сможет хоть в какой-то степени обеспечить вам продовольственную безопасность. Осенью ожидается обострение политической и экономической ситуации, новые санкции, и в этих условиях многое будет зависеть от того, что у вас есть в закромах.



Дмитрий Родионов, «Номер один».