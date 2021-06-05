Враг объединяет

Почему члены группы не любят чужаков?
Замечали ли вы, что многие сообщества, даже созданные во благо, со временем превращались в агрессивно настроенную массу людей? Те, кто настроен был защищать мир от чего-либо плохого, сами становились носителями зла и ненависти. Почему так происходит? Может ли группа изменить человека? Об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Нормы группы предпочтительней
- Игорь Валерьевич, разъясните, пожалуйста, почему люди, объединенные в группы, становятся агрессивно настроенными к другим людям, откуда эта ненависть?
- Нельзя сказать, что когда люди собираются в группы, то они обязательно начинают кого-то не любить. Это не универсальная закономерность. Но в целом да, действительно гораздо легче «дружить» против кого-то. Поэтому, объединяясь в группы, люди находят общих врагов. Их наличие оказывается фактором, гораздо больше сплачивающим группу, чем наличие общих интересов.
- Интересно, а почему так происходит?
- Это связано с рядом социально-психологических феноменов, с особенностями поведения индивида в группе, а также групповой динамики. Это тот вопрос, который изучает социальная психология.
В первую очередь надо сказать, что человек – это существо социальное и вне группы жить не может. Все мы состоим в тех или иных группах и сообществах, для нас это жизненно необходимо. В этом плане очень интересен факт, который заключается в том, что поведение человека в группе в большей степени определяется не его индивидуальными нормами, а групповыми нормами. Такое явление называется конформизм.
Замечали ли вы, что, вступая в те или иные группы, мы начинаем вести себя в соответствии с групповыми ожиданиями и ролями? Демонстрировать то поведение, которое группа от нас ждет? Такая рассогласованность индивидуального поведения и поведения, основанного на групповых нормах, может быть очень и очень сильной. Фактически в группе человек может совершать те поступки, которые прямо противоречат его индивидуальным представлениям о хорошем и плохом, правильном и неправильном. Обычно человек отдает предпочтение групповым нормам.
- Мы с вами отчасти касались этого вопроса, когда вспоминали о зверствах фашистов, говорили о власти и групповом поведении.
- Да, мы не раз обсуждали это явление конформизма. Хочу отметить еще один очень важный аспект групповой динамики как понятие лидерства. Организованные группы людей имеют лидеров, задают вектор группе, ведут за собой, управляют и руководят ее членами и во многом устанавливают нормы и ценности, по которым группа существует.
Однако нужно сказать, что не во всех случаях в группе может быть лидер. Группы могут организоваться достаточно стихийно, и на ранних этапах развития у ее членов может и не быть потребности в лидере. Но наличие в сообществе человека, принимающего решения, берущего на себя ответственность, говорит о том, что группа достаточно развита и организована, у нее появляются свои групповые цели.
Общий враг объединяет
Третий важный момент - это понятие групповой сплоченности, то есть насколько люди чувствуют себя целой группой. На ранних этапах развития группы, когда она только рождается, механизмами формирования групповой сплоченности являются механизмы идентификации и отчуждения.
Что такое идентификация? Это понятие можно разъяснить фразой «я такой же, как и вы». Отчуждение – «я не такой, как они». В результате действия этих механизмов в группе появляется такой конструкт, как «мы и чужие»/«мы и другие». Это значит есть группа, а есть другие люди, которые не являются нами, чужды нам. За счет этого происходит первичное сплочение группы.
Для более развитых групп, более сложных и организованных, на смену этому механизму «мы и другие» приходит механизм, основанный на ценностном единстве. То есть коллектив (высокоразвитая группа) характеризуется уже наличием ценностно-ориентационного единства, все члены группы разделяют общие ценности и имеют общую цель.
- И это уже не группа по интересам?
- Да. Это уже хорошо развитое, очень сложно организованное, устойчивое социальное образование. В организационной психологии, психологии управления одна из проблем заключается в том, каким образом, какими методами и средствами формировать коллектив. К примеру, если взять трудовой коллектив, то он будет более эффективен, нежели отдельные разрозненные субъекты, которые тоже выполняют вроде ту же самую деятельность.
Для слабо организованных первичных групп основные механизмы – идентификация и отчуждение от представителей других групп. Естественно, что они очень хорошо будут работать тогда, когда у нас появляется некий внешний враг за границами группы. А усиливается элемент отчуждения от других - групповая сплоченность оказывается выше. Внешний враг – это когда кто-то очень сильно отличается от нас. Если к тому же он вдруг начинает восприниматься как несущий угрозу, то происходит сплочение группы, усиление механизма идентификации и отчуждения.
Мина замедленного действия
Что получается? Когда группа организовывается стихийно, то есть мы собрались вместе из-за каких-то интересов или случайно и начали что-то обсуждать, то запускается групповая динамика – процесс образования нас в социальную единицу, в группу. Например, едем вместе в поезде дальнего следования в одном купе. Познакомились, начали общаться. Запустился механизм групповой динамики. Общаясь, мы находим друг с другом что-то общее, видим, что чем-то похожи, у нас начинает появляться механизм идентификации.
Меж тем в соседнем купе едут другие люди, которые, допустим, шумят. У нас запускается механизм отчуждения. Мы своим купе отличаемся от тех, кто едет в соседнем, причем они ведут себя не очень хорошо, в отличие от нас, приличных людей.
В итоге уже сидим и обсуждаем, какие невоспитанные люди едут в соседях, и, возможно, нам уже стоит предпринять что-то против них. Естественно, в пути наши слова осуждения начинают приобретать характер действий. Обратите внимание, что лидера в нашем купе нет, это стихийная группа. Но когда мы перейдем от слов к делу, решим, что надо бы пожаловаться проводнику или начальнику поезда, тогда перед группой встанет вопрос - кто возьмет на себя функцию жаловаться на соседей. Так у нас появится лидер - это может быть либо тот, кто сам выразит желание представить наши интересы, желая реализовать какие-то свои потребности, либо мы делегируем кого-то из своей группы, кому можем доверить это дело.
С этого момента группа станет более организованной. Дальше многое будет зависеть от лидера. Если он заинтересован в том, чтобы сохранять групповую динамику, создавать единство этой группы, тогда очень быстро заметит, что гораздо проще найти какого-то внешнего врага, угрозу, чтобы сплотить группу, нежели чем какую-то общую цель, и сформировать общие ценности, которые бы разделялись всеми членами группы.
Как я уже говорил, групповые и индивидуальные нормы и ценности различаются. Даже когда в группе задается какая-то цель и норма, то члены группы ведут себя в соответствии с ней не потому, что у них такие же нормы и ценности, а потому, что они подчиняются группе, но при этом сохраняют свои собственные индивидуальные нормы и ценности. Это мина замедленного действия для разрушения группы.
- Объясните, почему.
- При определенных условиях может случиться бунт, произойти перестройка. Поэтому если усилия лидера по сохранению группы будут направлены на изменение индивидуальных норм и ценностей, то это будет очень долгая, кропотливая и во многом неблагодарная работа. Для него гораздо проще будет найти внешнюю угрозу и за счет нее сплачивать группу, развивать ее и достигать каких-то групповых целей.
Поэтому, когда мы собираемся вместе, казалось бы, даже из благих намерений, например, с целью благотворительности, то на первый план гораздо легче будут выходить некие внешние угрозы, которые мы будем обсуждать, и они будут сплачивать, поскольку те внутренние ценности и мотивы, которые, как нам кажется, нас объединяют, фактически разные. Надо понимать, что люди по разным причинам вступают в группу, по разным индивидуальным мотивам и с разными целями.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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