Бурятские туристы едут мимо Крыма

Для чартерных туров открылся Египет, ставший, пожалуй, самым бюджетным туристическим направлением



Начало летнего сезона ознаменовалось хорошей новостью для бурятских путешественников. Для чартерных туров открылся Египет, ставший, пожалуй, самым бюджетным туристическим направлением после закрытия для массового туризма Тайланда, Вьетнама и Турции.



- 12-дневный тур по системе питания «все включено» в пятизвездочном отеле в Хургаде с прямым перелетом 2 июня из Иркутска стоит от 49 тыс. рублей на человека, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Это намного дешевле, чем аналогичный отдых в Сочи.



Как отмечают туроператоры, в этом году высококлассный отдых на Черном море еще более оторвался по ценам от аналогичных вариантов на Средиземном море (Турция). Если же говорить о Красном море (Египет), то разница в ценах еще более существенная. Дело в том, что закрытый после взрыва российского авиалайнера в 2015 году Египет в последние годы не избалован международным туризмом. И цены на проживание в отелях там намного дешевле сочинских.



Кроме того, в Краснодарском крае и Крыму полагают, что россияне летом все равно поедут к ним, поскольку исчезла альтернатива (в мае российские власти закрыли Турцию). Это позволило местным отельерам «патриотично» взвинтить цены. И сегодня сравнение явно не в пользу российских курортов. Так, цены на четырех-пятизвездочные отели по системе «все включено» в июле в Сочи превысили египетские в два-три раза. Еще дороже предлагаются аналогичные гостиницы в Крыму. К тому же там отели до сих пор недотягивают по сервису до своих конкурентов в Стране пирамид.



- Да, мы все понимаем, наши курорты — это патриотично и все такое, но в итоге бурятские туристы выбирают гораздо более качественный, дешевый и интересный отдых на Красном море, - сообщила Мария Широкова. - И туры на июнь из Иркутска в Египет раскупаются как горячие пирожки.



Правда, по ее словам, несколько сдерживает турпоток то обстоятельство, что чартеры из Иркутска пока долетают только до столицы Египта Каира. Дальше до Красного моря туристов организованно и достаточно долго везут на автобусе. Но туроператоры обещают, что как только окончательно откроются аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха, чартеры с Каира быстро перенаправят на них.



Добавим, что цены на отдых за рубежом стали более привлекательными по сравнению с отечественными также из-за падающего с апреля курса доллара, по которому определяется стоимость отдыха.



Поэтому, если на Черном море наши отельеры по привычке с наступлением горячего сезона взвинчивают цены, то в Египте, наоборот, их снижают. И, как поется в песне: «Южный берег Крыма проплывает мимо».



Дмитрий Родионов, «Номер один».