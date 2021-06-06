В Бурятии не могут найти фермера, отравившего поля человеческими экскрементами

Скандальная история вокруг сельхозземель у села Сужа известного фермера Олега Пака вышла на новый виток



Бизнесмен загрязнил сельхозземли фекалиями, что возмутило сначала местных жителей, потом надзорные органы. В итоге он проиграл суд, но исправлять случившееся, как оказалось, некому: приставы не смогли найти фермера и даже объявили его в розыск.



Фекалии и ныне там…



История, напомним, очень некрасивая и связана с тем, что фермер, арендовавший это поле, вывалил на него большой объем фекалий. Это привело к загрязнению почвы, что было подтверждено лабораторными исследованиями взятых специалистами проб.



Помимо этого, невыносимый запах, исходящий от дерьма, просто возмутил местных жителей.



Недавно наше издание подняло проблему фекалий в Северо-Байкальском районе республики – в райцентре их сливают в неположенном месте, и из них уже образовался целый пруд. Ныне вновь возвращаемся к иволгинским.



В то время как американский и китайский аппараты успешно кочуют по поверхности Марса, у нас (незадолго до 100-летия (!) образования Бурят-Монгольской республики) дожили до того, что актуальной темой для обсуждения стали стихийные «залежи» фекалий в разных частях региона.



Откуда Пак взял столько много фекалий, достоверных сведений у сельчан не было. Однако в народе циркулировала версия, что он привез их с муниципальных очистных сооружений «Водоканала» города Улан-Удэ, занимающегося вопросами холодного водоснабжения и отвода канализационных сточных вод.



Впоследствии поверх экскрементов еще насыпали опилки. Не исключено, что это результат попытки заглушить запах. Вскоре у местных появились новые жалобы, что гремучая смесь фекалий и опилок разогревается и начинает регулярно гореть. На поле стали появляться пожарные машины, тушившие возгорания. Обстановка была напряженная.



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия подало в суд иск с требованием обязать Олега Пака навести порядок. Со своей стороны, представители Пака указывали на то, что они разместили на сельхозполе не коммунальные отходы, а органические удобрения. Судебное противостояние было резонансным, и «Номер один» не раз о нем писал.



В резолютивной части решений суда ответчику установлены сроки для добровольного исполнения. В части разработки проекта рекультивации земель этого участка судом установлен срок исполнения в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, сообщили «Номер один» в Управлении ФССП России по Республике Бурятия.



В части очистки земельного участка от твердых коммунальных отходов - в течение двух месяцев.



Решения Иволгинского районного суда вступили в законную силу 17 ноября 2020 года. В связи с неисполнением требований, содержащихся в исполнительных документах, в указанный судом срок взыскателем исполнительные документы предъявлены для возбуждения производства в Службу судебных приставов, также отметили в Управлении.



Исполнительные листы выданы в феврале нынешнего года. Работу ведет Иволгинское районное отделение судебных приставов.



Пака объявили в розыск



Как заверили наше издание, пристав-исполнитель принял меры по вручению должнику требования исполнить судебное решение.



За неисполнение судебного решения в добровольный срок вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 5000 рублей по каждому исполнительному производству, пояснили приставы.



Работа по фермеру Олегу Паку идет, как выяснилось, со сложностями. По адресу, указанному в исполнительном документе, фермера найти не удалось. В связи с этим вынесено постановление о начале исполнительного розыска Пака. Его ищет специализированное подразделение приставов.



После розыска должника будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, сообщили «Номер один».



Местные жители возмущены



Также Олегу Паку запретили выезжать за пределы страны и продавать пять легковых автомобилей, три грузовика, автобус, прицеп и внедорожник. В целях побуждения должника к исполнению судебного решения, подчеркнули приставы.



- Не могут найти Пака? Как так? Он же никуда не прячется. Мне мои знакомые то и дело рассказывают, что видят его в райцентре, в Иволгинске. Ходит радостный, довольно улыбается. А теперь он вроде бы разворачивает деятельность и в Мухоршибирском районе, - возмущена жительница села Сужа Евдокия Иванова, которая и начала борьбу за очистку поля от испражнений.



Мы поинтересовались, замечает ли она хоть какие-то действия по вывозу злополучных фекалий с земельного участка?



- Нет, не вижу ни малейшего движения по очистке поля. Летом придет жара, значит, опять начнет гореть. Как жить в таких условиях? - негодующе сказала жительница.



Скандальная история вокруг фекалий у Сужи, как видим, продолжается довольно интригующе, и подводить черту под ней еще преждевременно.



Совсем не Джеймс Бонд



Насколько результативным окажется розыск известного фермера, предсказать трудно.



Мы далеки от мысли, что фермер бросился «в бега» как какой-нибудь матерый криминальный «положенец» или «вор в законе», не ночует больше двух раз в одном месте, стал носить парик, прекратил пользоваться сотовой связью и т. д. И он точно не британский «агент 007» Джеймс Бонд. Однако ситуация с судебным решением вызывает недоумение.



На наш взгляд, существует вероятность, что сотрудники УФССП не сумеют самостоятельно добраться до фермера. Что будет в таком случае? Решение суда окажется под угрозой неисполнения, что бросит тень на имидж системы правосудия в Республике Бурятия?



Увидит ли общество исправление Олегом Паком последствий своего деяния? «Номер один» будет следить за развитием ситуации и сообщит своим читателям, исполнят ли «фекальное» решение Иволгинского райсуда. Вынесенное, как написано в его начале, «именем Российской Федерации».



Петр Санжиев, «Номер один».