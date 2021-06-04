В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Республику ждут похолодание; дожди, местами сильные; в горных районах мокрый снег





В Бурятии 5 июня вечером по юго-западу, 6-7 июня по республике, ожидается смещение активного атмосферного фронта. Это вызовет ухудшение погоды: дожди, местами сильные дожди, в горных районах мокрый снег с установлением временного снежного покрова, сообщили в республиканском главке МЧС.



А также возможны местами грозы, ливни, град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Жителям республики рекомендуется соблюдать меры безопасного поведения.



Фото: 03.mchs.gov.ru

