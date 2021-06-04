«Ангарскому маньяку» вынесен третий приговор

Он приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы, которые прибавлены к двум пожизненным срокам



В Иркутской области сегодня вынесен очередной приговор «ангарскому» маньяку 57-летнему Михаилу Попкову. Он признан виновным в «умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в городе Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной.



Об этих преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии, где отбывал два пожизненных срока за серию убийств женщин. Летом 2020 года осужденный был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий.



Приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров, Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.



Михаил Викторович Попков, известный как «Ангарский маньяк» (род. 7 марта 1964) — российский серийный убийца и насильник. В период с 1992 по 2010 год совершил 78 доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Его жертвами стали 77 женщин и милиционер. Михаил Попков был младшим сержантом МВД РФ и до увольнения в 1998 году из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Маньяк был арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведенной ещё в 2003 году. Приговорен к двум пожизненным срокам лишения свободы .



Фото: Россия1/скриншот

