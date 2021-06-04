В Улан-Удэ горожан вновь ждут дни без горячей воды

Ее отключат с 21 по 25 июня для третьего этапа испытаний теплосетей



В Улан-Удэ с 21 по 25 июня пройдет третий этап гидравлических испытаний по тепломагистралям №2, №4 и №5. В этот период будут отключены все потребители сразу, относящиеся к централизованным источникам (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), сообщили в пресс-службе ТГК-14.



«Это обусловлено технологическим строением схемы теплосетей столицы Бурятии, испытания теплотрасс №2, №4 и №5 невозможно провести отдельно от других магистралей, выходящих со станции», - пояснили в ней.



График плановых гидравлических испытаний и отключения горячего водоснабжения согласован с администрацией Улан-Удэ. Гидравлические испытания необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону.



ТГК-14 просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных, которые позволят качественно подготовиться к прохождению следующего отопительного сезона.



Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.



Тепломагистрали Улан-Удэ:



№1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);

№2 - Советский район (централизованная часть);

№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);

№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина);

№5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская);

№6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).



Фото: ТГК-14