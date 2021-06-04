Вопрос о статусе 31 декабря в топах новостей с ПМЭФ-2021

Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном в канун Нового года
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, сообщает РИА Новости. «Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ-2021, отвечая на соответствующий вопрос.
Последнее 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». В итоге все регионы объявили его нерабочим.
Губернаторы просто ответили на народные чаяния. Как показывал опрос портала SuperJob, тогда 80% россиян хотели отдыхать в последний день года. Каждый десятый был против предложения о нерабочем 31 декабря. Чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины (83%): «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими».
А вот данные службы исследований HeadHunter, платформы онлайн-рекрутинга в России, которая ранее провела опрос среди жителей Бурятии по поводу этой инициативы. Оказалось, что 76% жителей республики Бурятия согласны с тем, что 31 декабря необходимо сделать выходным на постоянной основе, обратного мнения придерживаются лишь 12%, остальные затруднились ответить. По стране в целом, по опросу HeadHunter, инициативу поддерживают 84% россиян, выступают против – 10%.
К слову, россиян и без того снова ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС все тот же Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - сказал он.
Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - считает он.
Ну, и просто невозможно не добавить. Проблема 31 декабря активно обсуждается на ведущем деловом форуме страны за семь месяцев до наступления Нового года. Занавес!
Фото: pixabay.com
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