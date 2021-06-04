Вопрос о статусе 31 декабря в топах новостей с ПМЭФ-2021

Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном в канун Нового года



Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, сообщает



Последнее 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». В итоге все регионы объявили его нерабочим.



Губернаторы просто ответили на народные чаяния. Как показывал опрос портала



А вот данные службы исследований



К слову, россиян и без того снова ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью



«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - сказал он.



Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - считает он.



Ну, и просто невозможно не добавить. Проблема 31 декабря активно обсуждается на ведущем деловом форуме страны за семь месяцев до наступления Нового года. Занавес!



Фото: pixabay.com Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, сообщает РИА Новости . «Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ-2021, отвечая на соответствующий вопрос.Последнее 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». В итоге все регионы объявили его нерабочим.Губернаторы просто ответили на народные чаяния. Как показывал опрос портала SuperJob , тогда 80% россиян хотели отдыхать в последний день года. Каждый десятый был против предложения о нерабочем 31 декабря. Чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины (83%): «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими».А вот данные службы исследований HeadHunter , платформы онлайн-рекрутинга в России, которая ранее провела опрос среди жителей Бурятии по поводу этой инициативы. Оказалось, что 76% жителей республики Бурятия согласны с тем, что 31 декабря необходимо сделать выходным на постоянной основе, обратного мнения придерживаются лишь 12%, остальные затруднились ответить. По стране в целом, по опросу HeadHunter, инициативу поддерживают 84% россиян, выступают против – 10%.К слову, россиян и без того снова ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС все тот же Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - сказал он.Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - считает он.Ну, и просто невозможно не добавить. Проблема 31 декабря активно обсуждается на ведущем деловом форуме страны за семь месяцев до наступления Нового года. Занавес!Фото: pixabay.com