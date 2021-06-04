В Забайкалье арестована воспитатель детского центра

Женщина обвиняется в истязании трех малолетних воспитанников
В Забайкалье предъявлено обвинение воспитателю государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» в «истязании трех несовершеннолетних», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.
Как информировал «Номер один», по данным следствия, 48-летняя воспитатель детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трем несовершеннолетним воспитанникам учреждения. Педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы.
Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Ранее ход и результаты его расследования поставлены на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.
Фото: sledcom.ru
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