В Забайкалье два железнодорожника пытались вывезти в Китай 36 кг золота

Стоимость контрабандного драгметалла превысила 150 млн рублей, дело направляется в суд



Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС золотых слитков, являющихся стратегически важным ресурсом. По уголовного делу в качестве фигурантов привлечены машинисты железнодорожного локомотива Алексей Санин и Александр Коныгин.



В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) и части1 статьи 226.1 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанда стратегически важных ресурсов), сообщает сайт СКР.



Следствием установлено, что житель Забайкальского края при неустановленных обстоятельствах приобрел 102 кустарно изготовленных слитка золота общей массой 36 кг и стоимостью свыше 151 млн рублей. С целью контрабанды золота из России в Китай гражданин вступил в сговор с обвиняемыми Саниным и Коныгиным. Они в свою очередь, получив слитки золота, в сентябре 2020 года, находясь на железнодорожной станции «Забайкальск», поместили их в полости кондиционера в кабинах машиниста локомотива. После этого в составе экспортного поезда, груженного углем, машинисты проследовали в режимную зону таможенного поста Читинской таможни для прохождения таможенного контроля и убытия с территории России в КНР.



Сокрытое в тайнике золота было обнаружено и изъято в результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю оперативно-розыскных мероприятий.



Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



В отношении лица, передавшего золото обвиняемым, уголовное дело выделено в отдельное производство, в данный момент осуществляется розыск фигуранта.



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