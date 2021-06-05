В Улан-Удэ готовятся к переменам в исторической части города

Группа компаний ПИК подписала дорожную карту по реализации проекта «Дальневосточный квартал»



Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев подписали укрупненную дорожную карту реализации проекта ревитализации центральной части Улан-Удэ.



Документ предусматривает разработку двух сценариев финансовой модели ревитализации, уточненного архитектурно-планировочного решения, анализ существующих республиканского законодательства Бурятия для оценки возможности применения механизма комплексного развития территорий, подготовку предложений по источникам финансирования проекта. Итогом реализации дорожной карты должно стать включение проекта в республиканские или федеральные госпрограммы в 2022 году.



Напомним, центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы рассматривается как одна из площадок для реализации проекта «Дальневосточный квартал».



Площадь рассматриваемой территории - около 18 гектаров. Сейчас здесь расположено 10 объектов культурного наследия, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тыс кв метров жилья, детских садов, школы, общественных пространств и парковок. Предполагается размещение зданий Театра Байкал и Национального музея. Механизмом для ревитализации исторической части города Улан-Удэ является комплексное развитие территории жилой застройки.





