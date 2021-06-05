В Бурятии за сутки прибавилось 94 случая заражения COVID-19

В стационарах получают лечение уже 925 пациентов



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 05.06.2021 зарегистрировано 39 046 (+94) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (20 953) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 94 новых случаев COVID-19: 66 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 5262 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 187 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 37374 (+155) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 925 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 552. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет –31), на ИВЛ – 43 пациентов (из них старше 65 –20), в том числе на неинвазивной ИВЛ–34. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1031 коек: занято – 925, свободно – 106 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,7%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2318 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 909 (+3) человек.



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3393 человек, с нарастающим итогом – 1 012 519 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32)за прошедшие сутки поступило 593 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 133 879 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



