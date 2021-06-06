В Улан-Удэ за сутки произошел ряд аварий на электрических сетях

Сотни горожан сидели без света 5 июня



5 июня во всех районах города Улан-Удэ происходило отключение электроэнергии, и каждый раз по разным причинам.



В 09:30 при проведении земляных работ по огораживанию участка в районе ул. Магистральная, неизвестными был поврежден кабель. В результате отсутствовала электроэнергия у потребителей ул. Туполева, Антонова, Камова, Микояна, Яковлева, Чкалова, МАОУ лицей № 27 и в четырех ДНТ. Подключали потребителей поэтапно. Дольше всех без электричества оставались жители ДНТ "Надежда". У них свет дали только через 11 часов.



В обед, около 13.00 в Советском районе из-за неисправности под отключение попали потребители ул. Кабанская, Обручева. Через 2 часа все потребители были запитаны.



В Октябрьском районе в 17:10 из-за неисправности на сетях электроэнергия пропала у жителей частного сектора мкр. Импульс и в ДНТ «Клен». Почти через два часа свет вернули в дома.



Около 10 вечера в Железнодорожном районе произошло аварийное отключение электричества. Свет отсутствовал в частном секторе два с половиной часа.



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