Закрытие Белоруссии подняло цену билета для бурятских туристов на 50 тысяч рублей

Ни рубль, ни язык больше до Киева не доведут



В Бурятии живут несколько десятков тысяч этнических украинцев имеющих родственников в Украине. Несмотря на разрыв отношений между Россией и Украиной в 2014 году, связи людей оставались довольно крепкими. Теперь им приходится летать на историческую родину кружным путем и втридорога.



- Мы сами родом из Харькова, наши родители строили улан-удэнский авиазавод и мы хоть и нечасто, но ездили к родственникам на Украину, - рассказывает улан-удэнец Александр. - Но с 2014 года, поскольку воздушное сообщение между РФ и Украиной прекратилось, то добирались через Минск, по деньгами это было не так дорого. Но сейчас билет из Улан-Удэ с двумя пересадками обойдется почти под 90 тысяч рублей туда-обратно.



Как жалуется бурятский турист, в связи со скандальной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом находящегося в нем редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, все соседние государства, кроме РФ, в качестве наказания, закрыли небо над Белоруссией. Но никто не ожидал, что арест белорусского журналиста так сильно отразится и на россиянах.



- Теперь из Улан-Удэ приходится добираться вначале Москвы, потом лететь на юг до Стамбула и затем лететь назад до Киева, в общей сложности приходится только туда добираться вместе с пересадками почти сутки, - сетует турист. - Турки же подняли цены. И если раньше туда-обратно мы долетали примерно за 40 тысяч рублей, то с июня придется заплатить в два с лишним раз дороже.



Как считает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова, в подорожании авиабилетов нет ничего удивительного.



- Геополитические разногласия прежде всего бьют по обычным пассажирам, поскольку многим важно лететь по неотложным делам и они в любом случае вынуждены все это оплачивать из своего кармана, - считает эксперт.



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