06.06.2021
Закрытие Белоруссии подняло цену билета для бурятских туристов на 50 тысяч рублей

Закрытие Белоруссии подняло цену билета для бурятских туристов на 50 тысяч рублей

Ни рубль, ни язык больше до Киева не доведут

В Бурятии живут несколько десятков тысяч этнических украинцев имеющих родственников в Украине. Несмотря на разрыв отношений между Россией и Украиной в 2014 году, связи людей оставались довольно крепкими. Теперь им приходится летать на историческую родину кружным путем и втридорога.

- Мы сами родом из Харькова, наши родители строили улан-удэнский авиазавод и мы хоть и нечасто, но ездили к родственникам на Украину, - рассказывает улан-удэнец Александр. - Но с 2014 года, поскольку воздушное сообщение между РФ и Украиной прекратилось, то добирались через Минск, по деньгами это было не так дорого. Но сейчас билет из Улан-Удэ с двумя пересадками обойдется почти под 90 тысяч рублей туда-обратно.

Как жалуется бурятский турист, в связи со скандальной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом находящегося в нем  редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, все соседние государства, кроме РФ, в качестве наказания, закрыли небо над Белоруссией. Но никто не ожидал, что арест белорусского журналиста так сильно отразится и на россиянах.

- Теперь из Улан-Удэ приходится добираться вначале Москвы, потом лететь на юг до Стамбула и затем лететь назад до Киева, в общей сложности приходится только туда добираться вместе с пересадками почти сутки, - сетует турист. - Турки же подняли цены. И если раньше туда-обратно мы долетали примерно за 40 тысяч рублей, то с июня придется заплатить в два с лишним раз дороже.

Как считает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова,  в подорожании авиабилетов нет ничего удивительного.

- Геополитические разногласия прежде всего бьют по обычным пассажирам, поскольку многим важно лететь по неотложным делам и они в любом случае вынуждены все это оплачивать из своего кармана, - считает эксперт.

Фото: pixabay.com
авиация
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