Инспекторы ГИМС напомнили детям и их родителям об опасности нахождения на водоеме

Участники рейда проверили места на водоемах, где чаще всего любят отдыхать местные жители



5 июня силами Селенгинского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Селенгинского ОМВД, был проведен профилактический рейд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



"Участники рейда проверили места на водоемах, где чаще всего любят отдыхать местные жители. Детям, находящимся вблизи водоемов рассказали о запрете купания в несанкционированных местах, а также о том, какие опасности таит водоем. Разъяснительные беседы с вручением памяток были проведены с родителями несовершеннолетних детей", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

