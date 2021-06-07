В Улан-Удэ прибыли колокола для нового кафедрального собора

В скором времени колокола будут освящены и помещены на колокольню собора



В Улан-Удэ доставлены колокола для строящегося Успенского кафедрального собора Бурятской митрополии. Они изготовлены на Тутаевском колокольном заводе (ООО «Италмас») по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа, сообщил сайт «Православная Бурятия».



Комплект из восьми колоколов приобретен на пожертвования главы Бурятии Алексея Цыденова, представителей администрации Улан-Удэ, управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых, генерального директора компании «Титан» Вадима Бредний, экс-председателя Народного Хурала республики Матвея Гершевича.



Митрополит осмотрел изготовленные колокола и рассказал о том, что при содействии Леонида Белых предполагается изготовить еще пять колоколов, которые завершат колокольный комплекс, необходимый для традиционного богослужебного звона.



В скором времени колокола будут освящены и помещены на колокольню строящегося Успенского кафедрального собора Улан-Удэ.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

