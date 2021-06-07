Глава Роспотребнадзора Бурятии призвал заболевших граждан «не геройствовать»

Жителям советуют как можно реже посещать места массового скопления людей





Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Хандархаев выступил с очередным обращением к гражданам. Он констатировал, что эпидситуация по коронавирусной инфекции за последние две недели резко осложнилась.

«Это результат пренебрежительного и беспечного отношения к своему здоровью и здоровью других людей. Поэтому я призываю всех граждан строго соблюдать все профилактические меры. Во-первых, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, а также контактные лица должны строго соблюдать режим изоляции на дому. Во-вторых, нам необходимо между развлечениями и здоровьем все-таки выбрать безопасность и здоровье окружающих нас людей. Поэтому необходимо сократить все массовые мероприятия», - заявил главный санитарный врач.Сергей Ханхареев также призвал жителей республики как можно реже посещать места массового скопления людей, обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и ограничивать свои контакты.«Да, все устали от ограничений. Но в первую очередь, мы должны думать о безопасности граждан. Если вы заболели, то вам необходимо вызвать врача и оставаться дома до постановки диагноза. Никаких «геройств» с выходом на работу быть не должно. Для прерывания цепочки передачи вируса при проявлении симптомов заболевания не отправляйте детей в детские сады, на школьную площадку», - призвал глава Роспотребнадзора.Также Сергей Ханхареев попросил всех граждан, кто еще не привит, сделать это в ближайшее время.Фото: Роспотребнадзор Бурятии