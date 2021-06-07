07.06.2021
Глава Роспотребнадзора Бурятии призвал заболевших граждан «не геройствовать»

Глава Роспотребнадзора Бурятии призвал заболевших граждан «не геройствовать»

Жителям советуют как можно реже посещать места массового скопления людей

Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Хандархаев выступил с очередным обращением к гражданам. Он констатировал, что эпидситуация по коронавирусной инфекции за последние две недели резко осложнилась.

«Это результат пренебрежительного и беспечного отношения к своему здоровью и здоровью других людей.  Поэтому я призываю всех граждан строго соблюдать все профилактические меры. Во-первых, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, а также контактные лица должны строго соблюдать режим изоляции на дому. Во-вторых, нам необходимо между развлечениями и здоровьем все-таки выбрать безопасность и здоровье окружающих нас людей. Поэтому необходимо сократить все массовые мероприятия», - заявил главный санитарный врач.

Сергей Ханхареев также призвал жителей республики как можно реже посещать места массового скопления людей, обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и ограничивать свои контакты.

«Да, все устали от ограничений. Но в первую очередь, мы должны думать о безопасности граждан. Если вы заболели, то вам необходимо вызвать врача и оставаться дома до постановки диагноза. Никаких «геройств» с выходом на работу быть не должно. Для прерывания цепочки передачи вируса при проявлении симптомов заболевания не отправляйте детей в детские сады, на школьную площадку», - призвал глава Роспотребнадзора.
 
Также Сергей Ханхареев попросил всех граждан, кто еще не привит, сделать это в ближайшее время.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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