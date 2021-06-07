Третья волна COVID-19 все сильнее накрывает Бурятию

За минувшие сутки коронавирусом заразились уже 112 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 39 265. Это на 112 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (21 027) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 917 человек, за минувшие сутки – умерли пять человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 112 новых случаев коронавируса: 79 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 5363 человек.



В стационарах получают лечение 1 102 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 866. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет –38), на ИВЛ – 47 пациентов (из них старше 65 –24), в том числе на неинвазивной ИВЛ–32.

Амбулаторное лечение проходят 2 435 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 37 529 (+74) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 211 коек: занято – 1102, свободно – 109 койки. Занятость коечного фонда составляет 90,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований 1969 человек, с нарастающим итогом – 1 017 814 человек.



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