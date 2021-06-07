В Бурятии начался сезон «каникулярных» ДТП

В пятницу и в воскресных инцидентах пострадали три ребенка







В Бурятии накануне днем в Кабанском районе 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны села Выдрино в направлении поселка Кабанск не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина опрокинулась.



В результате ДТП 11-летняя девочка-пассажир с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



А около пяти часов вечера в Улан-Удэ на улице Грачевская водитель мотоцикла допустил падение несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП 13-летняя девочка с переломом ключицы госпитализирована.



В пятницу 19Ц:30 часов 29-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя по улице Комарова на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на семилетнего велосипедиста.



В результате ДТП дошкольник с травмами госпитализирован в ДРКБ с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы). Стоит отметить, что ребенок находился на проезжей части без сопровождения взрослых.



В Селенгинском районе днем 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, следуя по технологической автодороге со стороны угольного разреза в направлении Гусиноозерска в 1 километре от Гусиного озера не справилась с управлением и съехала с дороги с последующим опрокидыванием машины.



В результате ДТП сама водитель и 35-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 460 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, два человека - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и шесть автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД

