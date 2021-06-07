В Улан-Удэ закроют доступ на старый Селенгинский мост

Это сделают для безопасности детей, которые прыгают с него в воду





В администрации Улан-Удэ под председательством заместителя мэра – председателя Комитета по социальной и молодежной политике Светланы Трифоновой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности детей.







Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди рассмотренных вопросов – наличие в городе недостроенных или заброшенных объектов, представляющих угрозу для детей, особенно в период летних каникул. В Октябрьском районе насчитывается 7 таких объектов, в Железнодорожном – 10, в Советском – 8. Как сообщили представители районных администраций, по каждому из них с собственниками проводится работа по недопущению угрозы жизни и здоровью граждан.- Вопрос серьезный. Вы направили всем письма-уведомления, в которых ставите сроки по закрытию доступа на заброшенные или недостроенные объекты. Если эти сроки не исполнены, мы подаем данные по каждому собственнику в районную прокуратуру. Если собственники не принимают меры, будем обращаться в суд. Я прошу взять этот вопрос на особый контроль, - подчеркнула Светлана Трифонова.В настоящее время в Улан-Удэ также проводится проверка безопасности детских площадок, которых насчитывается около тысячи. Имеются площадки, где нет песка в песочницах, под горкой, частично демонтировано ограждение, не закреплены ворота, отсутствуют информационные таблички и т.д. Все замечания доведены до управляющих организаций для оперативного принятия мер по их устранению.- У них должны быть ежегодные акты обследований, подписанные советом дома, общественностью и представителями надзорных органов. Если эта площадка небезопасна, ограждаем ее красной лентой, пишем объявление, что доступ на нее запрещен и приступаем к устранению замечаний. На 1 июня акты должны быть у всех - это требование, - подчеркнула заместитель мэра.Помимо этого, на совещании шла речь о необходимости закрыть доступ на старый Селенгинский мост, который также представляет угрозу. Соответствующее поручение дано Комитету городского хозяйства.- Необходимо закрыть подходы к нему, чтобы дети не имели свободного доступа, чтобы не прыгали в реку, не купались с этого моста. Срок исполнения 10 дней. Мы должны максимально обеспечить наших детей безопасным отдыхом и не допустить их травмирования, - подчеркнула Светлана Трифонова.Фото: russianstock.ru