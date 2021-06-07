Задержанный в Улан-Удэ владелец взрывных устройств, вероятнее всего, «самоделкин»

Мужчина со странностями мастерил опасные предметы для «самообороны» неведомо от кого



Инциденты с обнаружением в пятницу в подвалах двух многоквартирных домов в Улан-Удэ взрывных устройств правоохранительные органы до сих пор официально не комментируют. Не исключено, что силовики столкнулись со странным «самоделкиным», утверждают источники, близкие к правоохранительным органам.



По их информации, задержанный 51-летний железнодорожник явно отличается странностями. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ - «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Полицейские, в частности, проверяют его признания о подготовке к некоей «самообороне». Во всяком случае, речи о подготовке к терактам пока не идет.



Напомним, 4 июня в интернете появилась информация о том, что в дежурную часть от сотрудников одной из управляющих компаний поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в жилом доме. Прибывшие по адресу на улицу Гагарина сотрудники ОМОН в подвале трёхэтажного кирпичного дома обнаружили и изъяли 11 самодельных взрывных устройств, состоящих из металлических банок объемом 100-250 мл. Они были начинены, предположительно, порохом, поражающими элементами в виде гвоздей и шурупов и снабжёны различными типами средств инициирования взрыва, в том числе и зажигательными.



А ночью 5 июня в рамках расследования уголовного дела, полицейские обнаружили ещё 12 аналогичных самодельных взрывных устройств в подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома на улице Клыпина.



Фото: «Номер один»

