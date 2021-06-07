Семья Адисы из Бурятии прилетела в Москву

Скоро малышке поставят спасительный укол препарата «Золгенсма»

Накануне семья Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией прилетела в Москву. Там девочке поставят спасительный укол препарата «Золгенсма». Как рассказали родители в соцсетях, перелет прошел благополучно.

- Перелёт прошёл хорошо. Адиса себя чувствовала отлично: спала, кушала, играла и немного покапризничала. На днях госпитализируемая в НЦЗД , папа наш улетит домой, мы с Адисой будем ждать введения препарата Золгенсма. Будем в Москве вдвоём, сколько это времени займёт мы не знаем, точной даты нет, - рассказали близкие девочки.

В столице Гармаевых встретили представители Полпредства Республики Бурятия. Гармаевы поблагодарили их за гостеприимство.

Как ранее писал "Номер один", родители тяжелобольной Адисы со спинально-мышечной атрофией рассказали, что сдали необходимые анализы и купили билеты в Москву. Не так давно на счет Адисы поступила недостающая сумма из бюджета республики Бурятия на приобретение жизненно-необходимого дорогостоящего препарата «Золгенсма».

Напомним, историю девочки Адисы Гармаевой со спинально-мышечной атрофией знает почти вся республика. Помочь девочке, родившейся с редким и опасным для жизни заболеванием, вызвались многие неравнодушные люди. Независимо от размеров дохода, рода занятия, национальности или возраста. Так, Бурятия, пожалуй, впервые за много лет стала действительно единой республикой, где каждый вносил свою маленькую лепту в одно общее дело. Родители Адисы благодарны и поражены масштабами народной поддержки, которая помогла им выстоять перед страшной бедой и закрыть сбор средств на самое дорогое лекарство в мире.





фото: из соцсетей Адисы