Третья волна ковид в Бурятии имеет «семейное» лицо

В республике госпитализированы 100 беременных и много молодежи







Между тем, «лицом второй волны коронавируса являются его семейные очаги, рост заболеваемости детей и молодежи, которая составляет уже до 50 процентов зараженных. Среди них много неверующих в профилактику и вакцинацию. При этом, госпитализированы уже 100 беременных женщин», - отметила глава минздрава.



Медики готовят дополнительные койки для больных коронавирусом, число ковидных стационаров в Улан-Удэ будет доведено с пяти до шести. На лечение опасной болезни вновь переориентируются ряд отделений РКБ, БСМП – полностью, Центр восточной медицины готовится к приему больных средней степени тяжести. Ситуация с лекарствами и вакцинами нормальная. Хотя с вакцинами ощущается неравномерность в разных поликлиниках, так как в одних микрорайонах люди прививаются активно, в других – очень неохотно.



Вакцинация остается первоочередной задачей, считает Евгения Лудупова. Среди недавно заразившихся COVID-19 привитых единицы, они переносят болезнь в легкой форме.

«Есть ощущение, что забыты все уроки первой волны. Медики работают с повышенной нагрузкой второй год, и это тоже вызывает определенные проблемы», - подчеркнула глава минздрава республики.



Фото: «Номер один» Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается из-за сезона ОРВИ, у заболевших ею, как правило выявляется и COVID-19. Но главная причина складывающегося положения – нежелание людей соблюдать меры профилактики и прививаться, заявила сегодня на брифинге министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Между тем, «лицом второй волны коронавируса являются его семейные очаги, рост заболеваемости детей и молодежи, которая составляет уже до 50 процентов зараженных. Среди них много неверующих в профилактику и вакцинацию. При этом, госпитализированы уже 100 беременных женщин», - отметила глава минздрава.Медики готовят дополнительные койки для больных коронавирусом, число ковидных стационаров в Улан-Удэ будет доведено с пяти до шести. На лечение опасной болезни вновь переориентируются ряд отделений РКБ, БСМП – полностью, Центр восточной медицины готовится к приему больных средней степени тяжести. Ситуация с лекарствами и вакцинами нормальная. Хотя с вакцинами ощущается неравномерность в разных поликлиниках, так как в одних микрорайонах люди прививаются активно, в других – очень неохотно.Вакцинация остается первоочередной задачей, считает Евгения Лудупова. Среди недавно заразившихся COVID-19 привитых единицы, они переносят болезнь в легкой форме.«Есть ощущение, что забыты все уроки первой волны. Медики работают с повышенной нагрузкой второй год, и это тоже вызывает определенные проблемы», - подчеркнула глава минздрава республики.Фото: «Номер один»