В Бурятии красноярский хирург прооперировал двух младенцев с пороком сердца

Малыши родились недоношенные – один из них весил чуть более 800 грамм

В субботу в Детской республиканской клинической больнице провели операции 2 детям с врождённым пороком сердца и сосудов - открытым артериальным протоком (ОАП). Операцию провел по приглашению бурятской больницы красноярский детский кардиохирург, из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Павел Теплов. Ассистировал сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Владимир Ильинов с анестезиологическим пособием врача ФЦССХ Михаила Попова.- Хирургическую коррекцию гемодинамически значимого ОАП необходимо было сделать без промедления, поскольку эти детки - глубоко недоношенные: один родился с весом 810 грамм (первый из двойни, 5-е роды), второй - 1400 грамм, а порок сердца препятствовал развитию лёгких, создавая угрозу жизни, - рассказали врачи ДРКБ.Операции прошли успешно с минимальными хирургическими вмешательствами - путём минимально травмирующего доступа и клипирования аномального межсосудистого сообщения.Кроме того, Павел Викторович проконсультировал 3 детей с очень сложными пороками сердца и согласовал их лечение - операцию по коррекции врожденного порока сердца в условиях Федерального сердечно-сосудистого центра.- Сегодня дети находятся на интенсивном лечении в послеоперационном периоде в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Состояние их стабильное, - добавили врачи.фото: pixabay.com, ДРКБ